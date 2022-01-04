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軟銀入股創新奇智 今起路演擬籌16億

2022-01-04 列印
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　　多家公司籌備來港上市，外電報道，人工智能（AI）解決方案提供商、獲軟銀投資的創新奇智，昨日再次提交上市申請，今日開始上市前預路演，計劃集資約2億美元（約15.6億港元），較去年市傳的集資規模大減一半。此外，早前向中證監提交境外上市申請的中創新航擬來港掛牌，募資10億美元（約78億港元）。
  外電引述消息人士指，軟銀持股約7%的創新奇智擬於今日開展上市前預路演，集資規模約2億美元，集資額較去年市傳的大減一半，聯席保薦人為瑞銀、中金及華興資本。創新奇智於去年6月底向聯交所提交上市申請，昨日再次提交上市申請。該公司去年虧損，按年擴大近46%。

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