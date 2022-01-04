機管局擬發美元債 籌312億或涉綠債

路透社報道，香港機場管理局計劃通過發行多筆美元債券，籌集最多40億美元（約312億港元），為機管局多項資本支出計劃提供資金，亦可能涉及發行綠色債券。路透社引述銷售文件，機管局擬發行多筆美元債券，其中包括5年期綠色債券。6家銀行獲委任為今次發債的聯席全球協調人，分別為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐銀行、摩通、渣打及瑞銀。銷售文件指出，發行債券所籌集的資金將用於資助當局的多項資本支出計劃。彭博則指，資金將用於第三條跑道項目上。文件亦顯示，機管局已授權22家銀行參與發債，於今日開始與亞洲、歐洲和美國投資者舉行電話會議，以判斷交易需求。