中環IFC外望——螞蟻銀行「東主貸」 設先息後本還款

螞蟻集團旗下螞蟻銀行（香港）昨日推出「東主貸」貸款計劃，為中小企老闆提供無抵押個人循環貸款服務，貸款額上限為30萬元。該行表示設立「先息後本」彈性還款機制，以三個月還款期為例，客戶首兩個月只需要支付利息，本金於第三個月清還。若客戶提前還款，則可減少支付利息金額。螞蟻銀行（香港）表示，疫情陰霾下，不少中小企商戶面臨資金流問題。該行的「東主貸」亦設有免費預先申請信貸額，客戶開立螞蟻銀行港元儲蓄帳戶後，只需要提供本地商業登記號碼信息及近三個月個人銀行月結單，經核實後即可獲批核。客戶屆時可隨時在獲批信貸額內提取金額使用，即時到帳。該行亦指「東主貸」還款周期為三個月，客戶可根據自身情況提前還款，可按日支付利息，不設額外費用。客户亦可在已批核信貸額內多次提取貸款，額度可無限次循環使用。傳騰訊入股英數碼銀行剛剛踏入2022年，騰訊（700）已開始新佈局。路透引述英國數碼銀行Monzo消息稱，騰訊已持有Monzo少數股份，但Monzo並無透露騰訊持股詳情。但據知情消息人士稱，本輪騰訊參與Monzo Bank融資，由阿布扎比成長基金牽頭，總融資額達6億美元，騰訊涉及投資約1億美元（約7.8億港元）。幾周前該行估值達45億美元。Monzo成立於2015年，擁500多萬客戶，但一直未有盈利，去年由於披露面臨潛在的民事和刑事洗錢調查，年度虧損擴大。早前，Monzo剛獲得阿布扎比增長基金和Coatue等投資者的注資。騰訊未就報道作出回應。此外，恒騰網絡（136）公佈，其附屬公司深圳景秀與騰訊附屬公司騰訊計算機簽定合作協議，其中雙方同意由騰訊計算機於中國內地向集團旗下遊戲產品提供技術服務和渠道推廣服務。恒騰網絡認為是次與騰訊的遊戲業務合作，可以拓寬其娛樂業務範圍，同時通過影遊聯動，提升公司影視知識產權的變現能力，長遠有利集團充實人才儲備，增強科技實力，幫助該公司發展進入新階段。高瞻