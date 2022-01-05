市場憧憬環球經濟復甦 杜指升257點再破頂

市場逐漸消化變種病毒的不利消息，憧憬環球經濟復甦，美股杜指及標普500指數於早段曾再創新高，惟美國10年期債息升至1.67厘水平，不利科技股表現，納指早段則見向下。杜指早段升逾0.6%，高見36826點；標普500指數升0.4%，見4818點；納斯達克指數則跌0.2%，見15808點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36842點，升257點；標普指數報4792點，跌4點；納斯達克指數報15581點，跌251點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.76港元，較香港收市價升1.96港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見445.04港元，較香港收市價跌4.96港元。變種毒憂慮降 航空郵輪股受捧油價向上，紐約期油昨晚曾升0.6%，至每桶76.5美元，倫敦布蘭特期油亦曾升0.6%。石油股表現向好，西方石油曾升逾5.6%，埃克森美孚則升逾3%。美國10年期債息升至1.67厘，銀行股再見造好。富國銀行、摩根士丹利、美國銀行及高盛齊升逾3%。金價造好。於紐約商品交易所，2月份期金收報每盎司1814.6美元，升14.5美元，升幅0.81%。市場對變種病毒憂慮下降，航空及郵輪股受追捧。美國航空、西南航空及聯合航空齊升逾2%，嘉年華郵輪及皇家加勒比郵輪亦升逾2%。歐洲股市揚升，英法德三大股市全線漲近1%。英國富時100指數收報7505.15點，升120點。法國CAC指數收報7317.41點，升100點。德國DAX指數收報16152.61點，升131點。經濟數據方面，英國去年12月製造業採購經理指數（PMI）終值為57.9，高於初值及預期的57.6。內地規定掌握超過100萬用戶個人信息的網絡平台營運者，赴國外上市時須申報網絡安全審查。另外，內地監管部門亦明確限制算法推薦服務提供者，不得利用算法壟斷和進行不正當競爭行為。中概股普遍下跌，嗶哩嗶哩及拼多多一度大跌一成，京東亦跌逾6%，蔚來、小鵬及理想汽車齊跌逾4%。港股續守10天線 科網股現沽壓港股昨日好淡爭持，恒指高開125點報23400點後反彈乏力，加上內地股市復市走軟，恒指最終收升15點，報23289點，續守住10天線。科指顯著受壓，收挫58點，報5581點。在北水回歸下，大市成交回升至1183億元。國家網信辦等修訂發佈《網絡安全審查辦法》，要求內地掌握逾百萬用戶信息的網絡平台赴國外上市必須進行安全審查。大型科網股續拖低大市，美團（3690）跌1.7%，收報219.6元；騰訊（700）跌0.8%，收報450元；京東（9618）跌1.8%，收報265.4元；小米（1810）跌0.2%，收報18.56元。嗶哩嗶哩（9626）挫6.5%，收報334.8元，領跌科指成份股。阿里巴巴（9988）則彈1.6%撐市，收報116.9元。安里資產管理董事總經理郭家耀表示，相信市場正觀望內房於債務到期高峰會否再現違約事件，以及中央會否推有力政策應對。他預期相關消息傳出前，資金入市取態仍較審慎，恒指於23500點會有阻力，向下支持位則為22800點。