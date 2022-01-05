日圓匯價跌至五年低位

美國10年期國債孳息率愈升愈高，加上全球經濟增長樂觀情緒，打擊避險資產需求，每美元兌日圓昨日跌穿116關口，低見116.35，創五年新低；每百日圓兌港元則跌至貼近6.7算，同創五年低位。有外匯分析師預期，今年中美元兌日圓將貶值至118水平。日圓昨日跌勢加劇，日間已偏弱於每美元兌115日圓以上水平，及至香港時間晚上七時過後，隨著美國10年期國債孳息率再大幅攀升，一度升破1.67厘，日圓隨即失守116，最多跌近0.9%至116.35，為2017年1月以來低位，其後報116.29。每百日圓兌港元則由早段高位6.7634逐步下跌，至晚上一度低見6.7007，跌0.9%，其後報6.7013。