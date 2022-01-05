中移動今滬市掛牌 創「紅籌回A」先河

在港上市24年後，紅籌一哥中移動（941）踏上回家之路，今日將以發行價57.58元人民幣，在上交所主板掛牌，較港股昨日收市價48元（約39.13元人民幣）溢價近五成，成為首隻登陸A股主板的紅籌股。中移動籌備多時的回家大計落實，內地三大電訊營運商自此齊聚A股市場。若悉數行使超額配售權，預計中移動今次最高會集資560億元人民幣，將取代去年8月回A的中電信（728），成為A股史上第五大IPO（首次公開募資）案。最高集資額達560億中移動在A股申購階段已備受股民追捧，根據申購結果，中移動共發行9.73億股，其中網上發行4.36億股，有效申購倍數高達805.68倍，是A股主板史上100億元人民幣以上非金融企業IPO案的最高認購倍數。但另一方面，中移動發行結果顯示，網上及實體合計棄購1313萬股，棄購金額高達7.56億元人民幣，亦創下A股歷史記錄，這導致不少內地股民十分憂心，中移動今日會否重演上年中電信首掛大漲後破發的悲劇。同時由於中移動「巨無霸」的體量，亦有人擔心會衝擊A股二級市場，產生「抽血效應」。在受惠回A正面消息下，中移動港股昨日走強，平開47.1元後一路走高，午後股價續於高位徘徊，曾見48.15元，升幅達2.23%，收報48元，揚1.91%，成交金額13.81億元。華盛證券股票分析師聶振邦認為，參考去年中電信回A，當日中電信A股大升34.88%，但中電信港股卻跌4.78%，恒指更走弱1.84%，故此即使今日中移動A股大升，相信對港股走勢啟示不高。他續指，目前中移動股價已反映回A利好因素，該股昨日收報48元，為去年11月9日以來最高收市位，就算明天股價續升，受制50元心理關口機會大。