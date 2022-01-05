數碼人民幣試點版App上架

據內媒報道，數碼人民幣（試點版）應用程式昨日已在安卓、蘋果等應用商店上架，並開放下載，惟只有在試點城市才可註冊使用。報道指，數碼人民幣（試點版）App是向個人用戶開展試點的官方服務平台，提供數碼人民幣個人錢包的開通與管理、數碼人民幣的兌換與流通服務，該程式由中國人民銀行數碼貨幣研究所開發。現時數碼人民幣仍處於常規測試階段。目前共有9間運營機構提供數碼人民幣錢包服務，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、微眾銀行（微信）及網商銀行（支付寶）。截至2020年10月，數碼人民幣增加上海、海南、長沙、西安、青島、大連6個試點地區。加上此前的深圳、蘇州、雄安新區、成都四地及北京冬奧會場等試點地區，數碼人民幣試點已形成「10+1」格局。