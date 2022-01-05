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日報新聞 > 金融

上月財新PMI回復擴張

2022-01-05 列印
■2021年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.9，重回擴張區間。
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隨著市場需求轉強，製造業生產活動加速擴張。2021年12月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.9，重回擴張區間，較11月的49.9回升1個百分點，並為2021年7月來最高值。數據顯示，製造業生產經營活動有所改善，該走勢與國家統計局PMI一致。

據財新公佈，隨著供給約束進一步改善，生產指數連續兩個月位於榮枯線以上，為2021年以來最高。其中消費品類與投資品類產量較11月有所上升，中間品類產量基本與11月持平。需求方面，12月製造業新定單指數重回榮枯線以上，有企業表示客戶需求改善，新客戶有所增加。

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