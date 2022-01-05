恒大39建築遭勒令清拆 去年銷售額降近四成

中國恒大（3333）昨日復牌，並公告確認收到海南省儋州市綜合行政執法局下發的海花島39棟建築《行政署罰（限期拆除）決定書》。同時恒大披露2021全年合約銷售金額為4430.2億元（人民幣，下同），按年下降近39%。對於違規建築群，恒大表示，將按照決定書指引，積極溝通、妥善處理。流動性狀況方面，恒大表示就目前的情況而言，集團亦繼續積極與債權人保持溝通，努力化解風險，維護各方合法權益。周一恒大旗下旅遊綜合體恒大童世界集團（原海花島產業集團）曾發佈《致海花島業主的一封信》稱，本次限期拆除不涉及近6.06萬戶已收樓業主，以及628戶未收樓業主的地塊和樓宇。續與債權人溝通化險海花島相關建築群曾於2017年捲入環保督察風暴中，並被批「毀壞海洋資源」，但恒大童世界於信中指出，2017年以來集團已根據環保、海洋督察對海花島提出的海洋生態修復、涵管橋整改等要求，積極整改。信中透露海花島項目的投資建設情況稱，2010年儋州市政府通過招商引資與恒大簽定投資開發框架協議，隨後恒大從2015年起，陸續通過公開招拍掛方式取得土地使用權，並開始開發建設，六年多來海花島累計投入約810億元。另外，據外媒報道稱，昨日有約100名恒大理財產品苦主於恒大廣州辦公大樓外抗議，並大喊「恒大還錢」。恒大理財於上周五宣佈調整兌付方案為，向所有理財產品持有人每月償付本金8000元，而原先方案為僅向理財產品到期的債權人繳還10%本金，新舊方案間有所出入，令部份持有人感到失望。遭百名苦主上街抗議報道援引一位恒大理財產品持有人回應指，目前持有恒大產品約100萬元，在經濟不景氣及內房籌資渠道收縮的大環境下，恐其持有的理財產品會血本無歸。由報道於現場傳回的圖片得知，廣州恒大中心外設有警察圍欄，及數十名公安人員把守。