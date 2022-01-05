金力永磁孖展尚未足額

金力永磁招股反應慢熱，綜合多家券商數據，公開發售孖展仍不足額，不過市傳其國際配售已獲足額認購。另外，阿里影業（1060）有份投資的耐看娛樂向聯交所提交上市申請。
高性能稀土永磁材料生產商金力永磁招股氣氛冷淡，綜合數家券商資料，錄得孖展認購額2.84億元，只佔公開發售集資額5.06億元的56%，即是仍未足額認購，但市傳其國際配售已獲足額認購，將於周五截止招股。在深交所掛牌的金力永磁昨日發盈喜，預計去年度盈利按年升65%至1倍。
社區驚現隱形病毒傳播鏈，本港恐爆第五波疫情。本港昨天新增的初步陽性個案中，一名居於屯門的測量師，前日不適，初步資料顯示很大機會感染Omicron。當局初步追查，患者近期並無外遊，亦沒到過又一城望月樓等...
2022-01-05
世界五大核武國中、美、俄、英、法首次就防核戰發表聯合聲明，強調核武只能用來防禦，各國應避免戰爭。聯合國秘書長古特雷斯表示歡迎，稱期待有更多相關細節公布。而中國外交部形容，聯合聲明意義重大。馬朝旭︰減核...
2022-01-05
海地的黑幫問題嚴重。海地總理亨利（Ariel Henry）上周六出席一個慶祝國家獨立的活動時，再險被人槍殺，但他逃過大難，不過現場人員最少一人死亡及兩人受傷。總理府其後發聲明，指責「強盜和恐怖份子」企...
2022-01-05
屯門小欖低密度屋苑漣山樓齡約19年，位於青發里，周遭有綠樹環繞，起居清靜。今次介紹屋苑3房1套單位，實用面積941方呎，裝潢以淺色為主，顯得清新，享有綠樹翠景，遠望海景，視野開揚，現叫價為1068萬。...
2022-01-05
市場逐漸消化變種病毒的不利消息，憧憬環球經濟復甦，美股杜指及標普500指數於早段曾再創新高，惟美國10年期債息升至1.67厘水平，不利科技股表現，納指早段則見向下。杜指早段升逾0.6%，高見36826...
2022-01-05
車路士陣中球星如雲，踢法實而不華、默默於中場耕耘的高華錫甚少受到鎂光燈關注。然而這名克羅地亞中場在上輪英超鬥利物浦時，攻入一個難度甚高的世界波，終於受到外界注射，加上他八面玲瓏的表現，證明自己攻守兼備...
2022-01-05
43歲林雅詩（Grace）前年傷痛自爆經理人兼男友馬天樂背她偷食女助手，更育有一子，令她飽受情傷。原以為她與馬天樂早已分手，但去年6月女方竟在社交網直播與馬天樂鬧交內容，自揭原來未斬纜。為情所困的Gr...
2022-01-05
國泰機組人員帶入變種病毒Omicron後，本港昨天出現一宗源頭不明個案，反映社區存在隱形傳播鏈，第五波疫情已告展開。在此緊張關頭，港府由早前透露即將擴大「疫苗氣泡」的實施範圍，至昨天，特首「收回成命」...
2022-01-05
在今期《星島馬訊》專欄提到蘇保羅是時候開始追落後，所以介紹了第三場「新威力」和第六場「箭意」。若翻查兩駒上仗賽程，其實同日正是與「龍戰士」分途出戰，今次三駒再度聯合列陣，勿因後駒已交代而忽視。第一場四...
2022-01-05