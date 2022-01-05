金力永磁孖展尚未足額

正於本港招股的金力永磁（6680）未上市，先於深交所發盈喜，惟其A股股價昨日緊隨新能源汽車股向下，收跌近11%。金力永磁招股反應慢熱，綜合多家券商數據，公開發售孖展仍不足額，不過市傳其國際配售已獲足額認購。另外，阿里影業（1060）有份投資的耐看娛樂向聯交所提交上市申請。高性能稀土永磁材料生產商金力永磁招股氣氛冷淡，綜合數家券商資料，錄得孖展認購額2.84億元，只佔公開發售集資額5.06億元的56%，即是仍未足額認購，但市傳其國際配售已獲足額認購，將於周五截止招股。在深交所掛牌的金力永磁昨日發盈喜，預計去年度盈利按年升65%至1倍。