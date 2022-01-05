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嘉里建設163億購滬四地皮

2022-01-05 列印
■嘉里建設以約162.61億港元，購入位於上海黃浦區核心地段的四幅地皮。
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嘉里建設（683）積極在內地增加土地儲備，昨日公佈成功透過招標，以133.29億元人民幣（約162.61億港元）購入位於上海黃浦區核心地段的四幅地皮，總面積為3.81萬平方米。項目落成後，將會作綜合發展之用。嘉里建設指，期望隨該地皮發展項目分階段推售，將帶來不俗物業銷售收入，並循內地發展步伐，貢獻經常性租金收入和資本增值，又指對該項目長遠前景深感樂觀，相信此項目可配合該集團強化高端住宅物業及優質投資物業資產組合的策略。

上海市去年舉行涉及十幅相連地皮的招標，嘉里建設成功購入其中四幅，總建築面積約19.85萬平方米。

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