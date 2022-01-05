中環IFC外望——渣打：灣區企業營商信心轉弱

渣打昨日發表調查報告指，渣打粵港澳大灣區營商景氣指數（GBAI）顯示，大灣區企業營商信心前景轉弱。GBAI的商業活動「現狀」指數從第三季度的52.7，下降至第四季度的50.3，連跌兩季。調查顯示，製造業和零售業均表現欠佳，非製造業的情緒也因內地監管收緊和多地爆發零星疫情而受到影響。在大灣區城市中，除香港外，僅佛山因製造業和貿易行業表現出眾，「現狀」子指數較第三季升2.3個百分點至59.6。其他大灣區城市的「現狀」子指數均跌至50以下。渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆表示，預期第一季指數會在50附近徘徊，但認為政府近期政策漸趨正面，或利好支撐今年首季營商信心。相較之下，香港表現值得關注，現狀指數在各城市創最高增幅，較第三季升2.5個百分點，為50.1。這是自2020年第二季度推出GBAI調查後香港首次攀升至50以上。不過，劉健恆認為，雖然內地部份城市的指數低於50，但內地經濟復甦速度較快，香港僅是追回落後。貿發局研究副總監黃醒彪預計，今年香港會繼續保持經濟增長，但增幅不大，主因是Omicron變種病毒帶來各種不穩定因素，或導致通關無期。花旗料港今年經濟僅增長3.8%花旗銀行昨日發表「2022年香港經濟及中港股票市場前瞻」，花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏預計，本港今年經濟增長會由去年的6.6%放緩至3.8%，她解釋這主要是高基數效應所致，強調本港經濟仍持續復甦。花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達則指，今年本港股市可望反彈，料恒指年中見26000點，年底進一步升至28000點。雷智顏認為，旅遊限制間接刺激本土消費，加上年中可望恢復較大規模的通關，料今年本港經濟復甦將由消費主導。雷智顏又預計本港今年失業率可由去年的5.5%回落至3.5%，回復至疫情前水平，通脹則預料由去年的1.6%上漲至2.5%。雷智顏認為，本港經濟持續復甦，加上通關在望，故政府毋須在2022/23年度《財政預算案》再次派發消費券，應審慎理財並投放更多資源於中長期發展。高瞻