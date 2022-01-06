私企職位增81萬勝預期 加息更早更快 杜指先升後挫194點

美國股市周三早段個別發展。美國人力數據理想，杜指曾漲124點，報36924點，惟美股累積升幅已很可觀，局限杜指升勢；標普指數則曾跌0.32%，納指跌近1%。美國聯儲局公佈去年十二月議息會議紀要，顯示儲局官員認為，息口調升可能較先前預期來得更早更快。儲局會議紀錄公佈後，美股杜指轉倒。美國人力資源服務機構ADP公佈，去年12月私人企業新增職位80.7萬個，市場預期為增加41萬個，換言之遠多於預期。前值為增加53.4萬個。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36605點，跌194點；標普500指數報4735點，跌58點；納斯達克指數報15233點，跌388點。滙控（005）美國預託證券價格曾見49.40港元，較香港收市價升0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見432.21港元，較香港收市價升1.61港元。歐洲股市走俏，三大主要股市全線高收。德國DAX指數收報16271.75點，升119點，升幅0.74%。法國CAC指數收報7376.37點，升58點，升幅0.81%。英國富時100指數收報7516.87點，升11點，升幅0.16%。金價續漲。於紐約商品交易所，2月份期金收報每盎司1825.1美元，升10.5美元，升幅0.58%。港股受本地Omicron疫情升溫及新經濟股遭市監局就反壟斷罰款利淡夾擊，全日愈跌愈急，恒指高開33點，午後傳出特首林鄭月娥會親自主持記者會，市場恐收緊防疫措施下，恒指跌勢轉急並插穿23000點，收挫382點，報22907點。科網股再成跌市元兇。騰訊（700）遭內地市監局就反壟斷罰款450萬元人民幣，加重板塊利淡氣氛，騰訊全日跌4.31%，收報430.6元。回A沖喜 中移漲3.3%舊經濟重磅股支撐大市，回A的中國移動（941）漲3.33%，收報49.6元；公司擬斥資近千億元回購最多10%港股獲大行唱好；另集團A股首日掛牌，開市報63元人民幣，較發行價57.58元人民幣高出9.4%，惟最終僅高收0.52%。十年美債進一步攀升，息差擴闊下銀行股續跑出，滙豐控股（005）升2.82%，收報49.15元；中銀香港（2388）揚3.77%，收報27.5元；恒生（011）升2.67%，收報149.9元。