疫情升溫惹恐慌 恒指急挫382點

港股受本地Omicron疫情升溫及新經濟股遭市監局就反壟斷罰款利淡夾擊，全日愈跌愈急，恒指高開33點，因本港出現源頭不明感染Omicron變種病毒個案，午後傳出特首林鄭月娥會親自主持記者會，市場恐收緊防疫措施下，恒指跌勢轉急並插穿23000點，收挫382點，報22907點。科指受監管利淡拖累，曾再創歷史低位5306點，全日急跌4.63%，收報5323點，大市成交於跌市中增至1553億元。本地防疫措施再度收緊，周五起食肆晚上6時後禁堂食為期兩周，本地餐飲股受壓，敍福樓（1978）挫9.43%，收報0.96元；富臨（1443）下滑7.55%，收報0.245元；譚仔國際（2217）急跌4.6%，收報3.11元；太興（6811）跌4.54%，收報1.26元。相反，防疫概念股CEC國際（759）於消息公佈後急漲，全日炒高12.9%，收報0.7元；香港科技探索（1137）亦飆11.93%，收報9.1元。科網股再成跌市元兇。騰訊（700）遭內地市監局就反壟斷罰款450萬元人民幣，加重板塊利淡氣氛，騰訊全日跌4.31%，收報430.6元。另外，市監局亦對阿里（9988）、京東（0618）及嗶哩嗶哩（9626）處罰，當中以嗶哩嗶哩跌幅最勁，急插10.63%，收報299.2元，失守300元關創上市低位298.2元。京東則挫7.16%，收報246.4元；阿里跌2.05%，收報114.5元。ATM中美團（3690）跌幅最顯著，收瀉11.16%，報195.1元，跌穿200元並領跌藍籌及科指成份股。餐飲股受壓 網購飆升舊經濟重磅股支撐大市，回A的中國移動（941）漲3.33%，收報49.6元。滙豐控股（005）升2.82%，收報49.15元；中銀香港（2388）揚3.77%，收報27.5元；恒生（011）升2.67%，收報149.9元。