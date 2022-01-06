人行春節前有望「放水」

內媒報道，今年農曆春節前，流動性供求存在一定缺口，人行可能會適時「補水」，或從1月下半月開始，加大公開市場操作力度，很大機會是以搭配逆回購和中期借貸便利（MLF）操作為主。報道亦引述市場人士指，人行可能在3月前減息，1月減息可能性不大。報道指，根據往年經驗，每年初期一段時間，資金面通常較寬鬆，但1月流動性容易受多種因素影響，尤其是今年的春節靠前，可能進一步加大1月流動性供求壓力。綜合各方分析，1月銀行體系流動性將受稅收、政府債發行繳款、春節假期等因素影響，易產生疊加效應。又指若缺乏央行資金支持，春節前流動性缺口將會顯著，資金供給缺口或達上萬億元。