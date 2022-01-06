潤電擬分拆再生能源 來港上市籌156億

港股近期表現反覆，但未有窒礙內地企業來港上市的勢頭，外電報道，華潤電力（836）擬分拆其可再生能源業務在港上市，集資規模約10億至20億美元（約78億至156億港元）。另外，內地能源初創公司能鏈集團考慮來港上市，集資3億至4億美元（約23.4億元至31.2億港元）。《IFR》引述消息人士指，華潤電力計畫將可再生能源業務分拆在港上市，集資約10至20億美元，目前正就上市事宜，與潛在顧問進行初步討論，有可能於今年上市。根據該公司2021年中期報告，去年上半年合計運營權益裝機容量為47063兆瓦，其中風電、水電及光伏發電等可再生能源的運營權益裝機容量佔31.7%。該公司去年上半年盈利為51.05億元，按年升12.7%，其中可再生能源業務淨利潤貢獻佔比為84.9%。華潤電力昨日收跌3.5%，報23.4元，惟於過去一年累計升幅達1.8倍。能鏈有意今年上市另外，彭博引述消息指，能鏈集團考慮在香港上市，集資3至4億美元，並正與大摩及中金討商今年可能來港上市事宜，由於討論正在進行，上市時間表及集資規模等詳情或會改變。能鏈集團於2016年創立，擁有六個業務，包括團油、快電、能鏈雲、能程科技（能鏈物流）、綜合能源港，以及能鏈便利。其為招商銀行（3968）、龍湖集團（960）等數萬家各類型企業，提供能源數碼化管理解決方案，而合作夥伴亦有數千家公司，包括貨拉拉、快狗打車等城配平台；神州專車、首汽約車等網約車平台；中通、順豐等物流公司。能鏈曾進行多輪融資，投資者包括貝恩資本、中金資本及小米集團（1810）等。彭博早前報道，能鏈集團於去年3月進行2億美元融資，當時其估值逾10億美元。正招股的金力永磁（6680）公開發售孖展不足額，更出現抽飛情況。