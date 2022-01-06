渣打料美上半年加息兩次

美國聯儲局上月宣佈加速收水並預計今年加息3次，渣打最新亦調整對美國加息的預測，由原來估計今年只加息一次，改為加息兩次，且集中在上半年採取行動，首度加息將發生於3月。渣打發表報告指出，最新預計聯儲局將在今年3月和6月分別將政策利率上調0.25厘，即合共加息半厘，但認為聯儲局在今年上半年加息兩次後， 將於下半年維持利率不變。此前該行預測美國只於9月加息一次。然而，渣打仍料美國於2023年加息兩次，每次0.25厘，2024年則加息一次。該行指，今年下半年的情況可能與目前大不相同，隨着通脹上行風險降低，美國迅速加息的必要性可能會減弱。