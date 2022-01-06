未申報經營者集中 騰訊阿里嗶哩罰600萬

騰訊未依法申報違法實施經營者集中的案件包括分別與河南和諧汽車貿易、青島海信網絡科技股份設立合營企業，以及收購永輝雲創科技、IngageApp Global、北京有狐科技發展、VERSA Inc股權、北京念念分享科技，還有與紅杉煜辰股權投資合夥企業收購廣西叫酒網絡科技等。
阿里合計被罰100萬元。嗶哩嗶哩則因收購VERSA Inc.股權而被罰50萬元。
政府前晚才宣佈延長原有防疫措施，但變種病毒Omicron疫情於過去一日急速惡化，社區出現多條隱形傳播鏈，林鄭月娥昨天急推七招抗疫，期望農曆新年前遏制疫情，食肆再成規管焦點，由本周五凌晨零時起，晚六朝五...
2022-01-06
內地市場監管總局一月五日發佈多條行政處罰公告，共十三項未依法申報違法實施經營者集中案行政處罰決定書，並對涉案企業分別處以五十萬元（人民幣，下同）罰款。其中騰訊控股、阿里巴巴、嗶哩嗶哩等多家公司被罰。其...
2022-01-06
南韓軍方聯合參謀本部證實，北韓於周三清晨時份向東部海域發射了一枚不明飛行器，是北韓踏入二○二二年後第一次試射。日本海岸防衞隊推測，那是一枚導道飛彈，共飛行了五百公里。韓聯社引述聯合參謀本部，指那枚飛行...
2022-01-06
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳城中駅6座高層G室，面積503方呎，兩房間隔，單位座向北方，望開揚景，議價後以916.8萬元易手，呎價18227元，...
2022-01-06
美國股市周三早段個別發展。美國人力數據理想，杜指曾漲124點，報36924點，惟美股累積升幅已很可觀，局限杜指升勢；標普指數則曾跌0.32%，納指跌近1%。美國聯儲局公佈去年十二月議息會議紀要，顯示儲...
2022-01-06
拿玻里翼鋒恩斯治尼周二被傳媒拍到，與FC多倫多簽約的照片，據報下周便會公佈他在來季轉戰美職聯。臨別之際，此子當然希望以成績報答母會，今晚意甲作客祖雲達斯，他必傾盡全力爭取士哥，助拿玻里歷來首次於意甲單...
2022-01-06
張沛樂（沙律）同ERROR成員吳保錡（保錡）2019年尾被踢爆拍拖，有指男方背模特兒女友賴嘉賢（Carrie）搭上沙律，之後保錡爆粗鬧Fans加上疑流出「食女」錄音等新聞，男方自知「易燃」兩人都戀得低...
2022-01-06
Omicron傳播力驚人，隨入境者強攻香港，令近期輸入確診個案驟增。本港的外防輸入，不論如何銅牆鐵壁，病毒仍透過違規和獲豁免的機艙服務員，找到破綻，流入社區，恐多條隱形傳播鏈正在蔓延。港府馬上變招，推...
2022-01-06
昨晚谷中賽事因疫情關係，取消了公眾入場，而唯一錦標的一月盃，則由方廄「超級軍團」大熱掄元，馬房另贏「精靈勇士」起孖，至於鞍上人莫雷拉另外勝出蔡廄「旋風超影」和韋廄「星耀王者」，於第八場賽後提前成為騎師...
2022-01-06