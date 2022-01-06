未申報經營者集中 騰訊阿里嗶哩罰600萬

中國市場監督管理總局公佈，對騰訊（700）、阿里巴巴中國網絡技術、阿里創投和嗶哩嗶哩（9626）等公司作出行政處罰，因其未依法申報違法實施的經營者集中。當中騰訊被罰款450萬元。騰訊未依法申報違法實施經營者集中的案件包括分別與河南和諧汽車貿易、青島海信網絡科技股份設立合營企業，以及收購永輝雲創科技、IngageApp Global、北京有狐科技發展、VERSA Inc股權、北京念念分享科技，還有與紅杉煜辰股權投資合夥企業收購廣西叫酒網絡科技等。阿里合計被罰100萬元。嗶哩嗶哩則因收購VERSA Inc.股權而被罰50萬元。