中環IFC外望——Sandbox下周「賣地」 可與名人為鄰

「元宇宙（metaverse）」備受投資界關注，港產遊戲開發商Animoca Brands旗下虛擬區塊鏈遊戲平台The Sandbox表示，將與新世界發展（017）行政總裁鄭志剛、新鴻基公司（086）、羅兵咸永道、演員馮德倫、舒淇、遊戲IP《小朋友齊打交（LF2）》、本地插畫家芝麻羔等合作，共同創建一個大型文化中心Mega City，並於本月13日推出新一輪LAND（虛擬土地）銷售，供玩家購買位於新合作夥伴附近的LAND。The Sandbox表示，用戶可通過play-to-earn（「邊玩邊賺」）的遊戲來獲得$SAND（The Sandbox的功能性代幣）來體驗元宇宙，與平台上的其他玩家、創作者和藝術家共同創建資產和世界，並把它們作為NFT進行交易。該平台指，目前其16.64萬個LAND NFT當中，已賣出約70%。總部位於香港的Animoca Brands，去年10月完成新一輪融資，融資前估值約171億元，其投資者包括阿里巴巴（9988）馬雲有份的藍池資本、紅杉中國等。The Sandbox允許玩家建立一個虛擬世界，並通過變現遊戲內的物品獲利，包括玩家購買的數碼土地或為他們的化身製作的可穿戴設備，早前獲鄭志剛投資3900萬元，獲得該平台中最大的虛擬土地。吉利夥英特爾推自動車電動汽車市場持續火熱，國際不同巨企紛紛進場，英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye與吉利（175）旗下電動車品牌極氪合作，擬於2024年推出具備L4級別自動駕駛能力的電動汽車。吉利昨日在其微信公眾號上發文，旗下電動車品牌極氪將與英特爾旗下自動駕駛公司Mobileye合作，雙方計劃於2024年聯手推出全球首款具備L4級別自動駕駛能力的消費級智能駕駛電動汽車，即仍會設置軚盤及需要有駕駛執照的司機。此次極氪進一步拓寬與Mobileye合作內容，極氪將深度整合Mobileye技術，面向用戶推出L4級的全新車型。該車型基於開放的SEA浩瀚架構打造，充份利用該架構在煞車、轉向和動力等方面的冗餘設計。雙方將在獨特的開放式合作（Open EyeQ）框架下，以6顆EyeQ5系統晶片為硬件基礎，實現極氪專有軟件技術與MobileyeTrue Redundancy傳感解決方案、責任敏感安全系統以及路網採集管理等技術的高效融合。高瞻