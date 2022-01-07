聯儲局會議記錄顯示，局內鷹派當道，加息速度或會比預期為快。美股周三顯著下跌之後，昨晚早段喘定。杜指早段升21點，至36428點，標普指數以及納指早段均升0.3%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36346點，跌60點；納斯達克指數報15150點，升50點。滙控（005）美國預託證券價格曾見50.56港元，較香港收市價升1.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見441.60港元，較香港收市價升4.60港元。港股夜期靠穩，中段升75點，至23067，較恒指收市低水6點。美國勞工部公佈，截至本月一日的一周，首次申領失業救濟人數達20萬7千人，按周增加7千人，市場預期為19萬5千人，即是多於市場預期。對上一周的前值修訂為20萬人。截至上月25日止的一周，美國續領失業救濟人數為175萬四千人，按周增加3萬6千人，預期為168萬人，同樣多於預期。油價顯著上升，紐約期油昨晚曾升2.6%，至每桶79.9美元，最高一度升穿80美元，而倫敦布蘭特期油亦曾升近2.4%。金價急跌。於紐約商品交易所，2月份期金接近收市時報每盎司1,789.4美元，跌35美元，跌幅1.96%。加息後可跟隨縮表美國聯儲局公佈的12月會議記錄盡顯其鷹派立場。記錄顯示儲局官員認為或需更早或更快加息，部份甚至認為在首次加息不久後開始「縮表」是合適。由於加息和「縮表」的時間可能來得更快，美國10年期國債債孳息率再度升破1.7厘，現時市場愈多預期美國快至3月加息，但認為即使美國如聯儲局預計今年全年加息3次，本港最優惠利率依然不變。聯儲局上月議息決定加快收水，將每月減買債規模加碼1倍至300億美元，又預計今年全年加息3次，每次0.25厘，明年再加息3次，但當時的議息聲明未有提及討論縮減資產負債規模。在剛公佈的12月議息記錄顯示， 鑑於通脹壓力上升及就業市場偏強，聯儲局官員認為目前的淨買債步伐令致政策寬鬆程度增加不再有必要，考慮到經濟、就業及通脹前景，可能有理由較原先預期更早或更快加息。若就業情況持續改善，加息條件或於頗短時間內達致。或於頗短時間內達致受聯儲局今年或更快加息及縮表速度可能超過之前一輪縮表周期的消息刺激，美國10年期國債孳息率進一步攀升，昨曾高見1.7422厘，創9個月新高。歐洲股市周四下挫，三大主要股市各跌近1%。美聯儲局的鷹派基調，打擊股市投資氣氛。英國富時100指數收報7450.37點，跌66點，。德國DAX指數收報16052.03點，跌219點。法國 CAC指數收報7249.66點，跌126點。