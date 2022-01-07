細價股遭洗倉 華盛瀉95%停牌

莊家疑似「爆煲」連累多隻細價股喪跌，華盛國際控股（1323）昨晨慘遭洗倉，股價一度急插逾95.7%，至日中低位0.058元，午間緊急停牌待公佈內幕消息。市場盛傳華盛國際喪跌是幕後莊家爆倉所致，並因而火燒連環船，令多隻仙股同日上演高台跳水，其中BENG SOON MACH（1987）收瀉93.71%；首都金融控股（8239）收挫89.4%；先機企業（176）收跌69.31%，值得注意的是，多隻急跌股份，沽盤均主要來自凱基證券。沽盤主要來自凱基證券細價股華盛國際自周三（5日）起股價便大幅向下，當日收市跌近三成，報1.35元。昨日開市股價繼續插，數分鐘內股價失守毫子股，變為仙股大軍中的一員。該股昨低見0.058元，瀉95.7%，上午10時18分即公佈停牌，以待刊發內幕消息，停牌前報0.067元，跌95.04%，市值大幅蒸發44.9億元。無獨有偶昨日港股中跌幅多於20%的細價股多達13隻，多股刷新其上市以來新低的紀錄。當中BENG SOON MACH跌幅緊隨其後，曾低見0.065元，較前一日收市2.1元，瀉96.9%，收報0.132元，跌93.71%。首都金融控股收挫89.4%；先機企業收跌69.31%；漢思能源（554）跌66.8%。BENG SOON MACH及漢思能源均在晚間發公告澄清，對有關情況在合理情況下作出查詢，董事會不知悉導致該等價格及成交波動的任何原因，或任何必須公佈以避免出現虛假市場的資料。值得一提的是，凱基證券昨日巧合出現在多隻爆倉股的大淨賣出券商之列，不排除此批細價股的集體下跌，背後持股者有關連性。