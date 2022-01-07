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騰訊兩日斥逾四億回購

2022-01-07 列印
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騰訊（700）連續兩日進行回購，昨日以每股421至436.8元，回購47萬股，涉資2.03億元，兩日累計斥資逾4億元回購。此外，內地官方數碼人民幣應用程式（App）日前在內地各大應用程式下載平台上架後，騰訊旗下微眾銀行（微信支付）數碼人民幣錢包亦隨即上線。

數碼人民幣App由中國人民銀行數碼貨幣研究所開發，向個人用戶開展試點，供用戶開通個人錢包，並兌換數碼人民幣。用戶實名開通微信支付數碼人民幣錢包後，可以使用數碼人民幣App或微信進行支付。實名開通用戶的微信支付「錢包」頁面新增「數碼人民幣」入口，微信「收付款」頁面新增「使用數碼人民幣付款」選項。

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