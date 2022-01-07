泰加：張德熙三萬元售股4.79%

近期決定取消的士保單的泰加保險（6161），昨日公佈得悉大股東張德熙，在兩個多月前以每股0.001元的超低價轉讓4.79%股份，但泰加並未收到任何轉讓紀錄。本報就事件向張德熙查詢，截稿前未獲回覆。泰加在公告上指出，昨日收到第三方的法律顧問書面通知，該名第三方在去年10月18日完成了一項場外交易，向大股東張德熙收購3000萬股，佔已發行股本約4.79%，作價3萬元，即每股轉讓價僅0.001元。以當日泰加收市價0.78元計，轉讓價大幅折讓99.9%。泰加指，向股份過戶登記處查詢後，並未收到張德熙或買家任何要求在股東名冊上登記有關轉讓。