衍生產品假期交易 港交所擬今年四月實施

本報周一率先報道，港交所（388）將於短期內公佈交易所產品在公眾假期交易諮詢總結，料最終方案與建議相近。港交所昨日正式公佈諮詢結果，指出在市場準備就緒及獲監管機構批准後，擬定於今年4月復活節假期前實施衍生產品假期交易，並於2月底進行測試，所有港交所MSCI期貨及期權合約將成首批納入的產品。港交所昨日正式公佈，在市場準備就緒，以及獲監管機構批准後，擬定於今年4月復活節假期前正式實施衍生產品假期交易，意味國際投資者可以在香港公眾假期時，繼續在港交所買賣證券在其他目標市場的期貨及期權產品，以便進行風險管理。港交所計劃於2月底進行市場準備測試，並分批將其旗下的非港元計價期貨及期權納入假期交易，而所有港交所MSCI期貨及期權合約將是首批納入的產品。首批納MSCI期貨及期權合約港交所早前就衍生產品假期交易的營運安排進行諮詢，共接獲55份來自市場參與者的回應，於諮詢市場後，港交所建議中的假期交易、結算、風險管理、市場數據及大額未平倉合約申報安排等均不會有重大變更。不過有部分回應人士要求澄清香港及美國共同假期的安排，包括交易安排及美元款項交收安排。港交所回應，這些共同假期的情況每年只有一至兩次，支援假期交易的結算銀行將繼續允許美元款項交收，銀行亦表示美元流通量不會因此而出現問題。港交所首席營運總監戴志堅表示，引進衍生產品假期交易是建設香港作為區內首屈一指的風險管理及衍生產品交易中心的重要一步，亦是港交所致力提升市場微結構及衍生產品生態圈的重要承諾，相信此舉將會備受世界各地的投資者和客戶歡迎。