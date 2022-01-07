比特幣插逾7% 恐穿四萬美元

美國加速收水嚇窒虛擬貨幣，在議息會議公佈後，比特幣應聲大跌逾7%，低見42420美元的三個月新低。分析師預計，比特幣將持續受壓，短期恐跌至4萬美元水平。比特幣過去一個月多次力抗的45000美元關口，在昨凌晨3時議息紀錄公佈後頓時失守，最多跌7.4%，低見每枚42420美元，乃撇除上月閃崩現象的三個月新低。以太幣亦大插過13.5%低見每枚3275美元。衍生工具市場再次血流成河，區塊鏈數據商OKLink統計顯示，昨日全日至少逾20萬個比特幣期貨帳戶爆倉，好友佔當中88%，斬倉金額達8億美元，其中重災區發生在昨晨6時，一小時內有5萬個好倉被斬。