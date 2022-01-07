中環IFC外望——友邦推「全程守護健康保」

友邦香港推出「全程守護健康保」，每日保費低至9元，可享有預防預測、診斷、治療及康復的全面保障與增值服務。友邦香港指出，「全程守護健康保」針對客戶就醫療保障產品的實際需要，包括市場首創「家中康復治療及寧養關懷服務」、「癌症保障」，以及每年高達30次門診服務等。至於近日泰加保險將退出的士保險，友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭回應指，的士保險為一般保險，友邦香港並無提供相關服務。目前香港疫情惡化，中港仍通關無期，謝佩蘭指，有見香港政府正與內地商討有序開關，AIA也正考量在不同模式下，將有不同措施來應付客戶期望，服務不同需求。她又指出，AIA正大力發展本地市場，未透露去年AIA在本地市場的財務業績，但表示數字相當鼓舞人心。她指未來會推出更多回應本地市場需要的產品，兼顧包括年輕客戶在內的各年齡層用戶，全方面提升客戶體驗。被問及友邦香港會否接手泰加保險的的士保險業務，謝佩蘭回應稱，AIA為全球市值最大的人壽保險公司，相關一般保險並不屬於服務之內。友邦香港將於本月11日正式推出「AIA超越保險」推廣活動，涵蓋26項包括醫療、意外、人壽、危疾、儲蓄及強積金產品以供選擇。現時成功投保推廣活動的指定產品或全新AIA「全程守護健康保」，可享高達五個月保費回贈。泡泡瑪特擬北京建首個樂園據內地傳媒報道，泡泡瑪特（9992）與北京朝陽公園達成合作協議，合作雙方為北京泡泡瑪特樂園管理有限公司、北京朝陽公園開發經營有限責任公司。朝陽公園將授權泡泡瑪特使用園區內「歐陸風韻」專案及其周邊街道、森林。泡泡瑪特樂園項目負責人表示，目前項目可研和概念設計已完成，正處於方案設計階段，致力將項目打造成集潮玩IP、文化傳播、沉浸式體驗、休閒娛樂於一體的潮流文化樂園。據天眼查App顯示，北京泡泡瑪特樂園管理有限公司於2021年8月18日成立，註冊資本達1000萬元人民幣，經營範圍包含城市公園管理、遊樂園、餐飲管理、體育經紀服務、演出場所經營等。高瞻