科技股續彈 恒指高收420點

隔晚中概股勁彈，恒指受惠高開246點報23318點，其後愈升愈有，最終以近全日高位收市，收報23493點，揚升420點。國指收報8231點，升162點；科指收報5503點，升107點。大市成交金額1472.66億元。大型科技股繼續撐市，阿里（9988）受美股中概股向好及調整架構消息帶動，急升6.5%，以全日高及一個月高位128.8元收市；京東（9618）揚4.8%，收報268.8元；網易（9999）走高3.5%，收報155.3元；嗶哩嗶哩（9626）止瀉升3.3%，收報296.2元；騰訊（700）升1.4%，收報443元；美團（3690）升0.9%，收報204元；小米（1810）升0.8%，收報18.26元。內房炒高 中海外飆9%金融股表現搶眼，10年期美債息升穿1.75厘，為去年4月以來最高，銀行股渣打（2888）走高5.6%，收造50.65元；滙控（005）升2.3%，收報50.1元。內險股造好，平保（2318）走高5.4%，收報61.1元；太保（2601）漲4%，收報22.1元。市傳內房併購貸款或不再計入「三條紅線」債務限制，刺激內房股炒高。中海外（688）急飆9.1%，收報22.2元；潤地（1109）揚7.3%，收報36.2元，是表現最佳兩隻藍籌。據報道，內地多個重大項目批量開工，項目總投資額逾3萬億元人民幣，基建及建材股上揚。基建三寶中，中鐵建（1186）漲4.4%，收報5.48元；中鐵（390）升3.6%，收報4.34元；中交建（1800）2.6%，收報4.42元。手機設備股走弱，舜宇（2382）跌4.7%，收報222.4元，為表現最差藍籌股。瑞聲（2018）跌1.8%，收報32.6元。香港股票分析師協會副主席郭思治認為，恒指突破10天及20天線，大市走勢是否喘定及擺脫續尋底格局，仍要看恒指能否穩守20天線，若能突破本月高位23605點，技術上確立小雙底走勢，在配合成交額下或可孕育長期升浪，並直指50天線及去年12月高位24385點。