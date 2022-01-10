儲局或三月加息 利好銀行股 港股料暫難突破24000關

港股上周連日造好並重上20天線，全周累升95點。本港第五波疫情來勢洶洶，市場關注疫情發展對港股表現的影響。有市場人士分析，事件對港股表現影響微，而隨著美國聯儲局即將加息，預料會刺激銀行股表現，本周恒指將窄幅上落。恒指上周五收市報23493點，升420點或1.82%，大市全日成交增至逾1472億元；科指收報5503點，升107點或1.99%，大市成交金額1472.66億元。國指收報8231點，升162點或2.01%。恒指夜期上周五收報23568點，高水75點；ADR港股比例指數報23567點，較本港上周五收市升74點。美股低收 ADR夜期造好美國聯儲局公佈去年12月議息會議記錄顯示，當局最快可能3月加息，並有可能在年底前宣佈「縮表」，市場指聯儲局鷹派立場鮮明。另外，美國去年12月的非農新增就業數據遜市場預期，拖累美股三大指數於上周五低收。杜指跌4.81點；標普500指數跌19.02點；納指跌144.96點。金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，疫情對本港股市未有造成影響，上周恒指表現造好，亦重上20天線。此外，科網股股價向上，反映市場開始消化內地監管政策帶來的影響，預料未來政策對於股價的負面影響將逐步減低，形容港股表現已經否極泰來。美聯儲或將於3月加息，黃德几指，加息將利好銀行股表現，預料本周恒指將窄幅上落，惟要突破24000的阻力較大。另外，市傳內房併購貸款或不再計入「三條紅線」債務限制，黃德几指，內地政策放寬未必有利整體內房發展，又指內房企業良莠不齊，建議投資者專注有央企背景的內房企業。他建議，投資者現時可於低位買入基建、水泥熟料等相關股份，指短期內看好該板塊發展。國壽舵手受查 無影響營運國壽（2628）執行董事、董事長王濱日前被指涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。黃德几指出，現階段難以判斷中央是否會加強對內險企業的監管，未來的監管趨勢仍有待觀察，認為事件對中國人壽的營運沒有影響，但有機會影響其股價表現。