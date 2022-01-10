港銀員工匿名信控訴 為谷業績遭強逼銷售

銀行採取高壓手段要求前線員工銷售理財投資產品，惹來員工反彈。滙豐、恒生、渣打及中銀香港等都有員工匿名信，指公司施予不合理壓迫，涉嫌為催谷業績，不惜要求客戶經理強行銷售，個別銀行高層更疑似容許欺詐等違規行為，以提升銷售額。有關做法或會違反金管局認可的《銀行營運守則》，以及員工薪酬指引。近日多封銀行前線職員的匿名信陸續爆出。有銀行涉嫌將前線員工的全部表現與銷售額掛鈎，或違反金管局的《穩定的薪酬制度指引》。一封來自「恒生銀行港島總行區分行前線客戶經理」的信件指出，該行表面上新設一個前線員工的KPI，以釐定季度分成和年終表現，銷售表現只佔整體表現的16%，但實際上採用一個不透明的入閘機制，前線員工的所有表現都建基於銷售額上，而非只佔16%，故有前線員工被迫向客戶進行誤導銷售，及胡亂進行客戶財務分析。或違薪酬制度指引一封來自「滙豐港島東區分行前線客戶經理及客戶總監」的匿名信表示，有區域主管涉嫌向下屬施壓，要求前線同事違規銷售保險產品，更要求說服客人利用融資方式借錢買保險。金管局發言人回應指，不評論個別個案，又指會跟進每宗投訴個案，若發現有違規情況，會依法採取紀律行動。中銀滙豐：會跟進處理中銀回覆本報表示，該行十分重視員工的意見及建議，該行會按既定程序跟進處理，並指在日常營運中，該行堅持依法合規的原則，要求員工嚴格遵守相關產品銷售規定及指引，因應客戶需要為其提供合適的產品及服務，以維護客戶利益。滙豐發言人表示，得悉有關網上傳聞，將會按照既定程序跟進。該行強調以客戶利益為宗旨，職員必須按客戶的理財需要提供適當的產品和服務，而該行對員工的操守均有極高的要求，若發現有職員未能達到標準，將會予以跟進和改善。