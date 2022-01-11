市場預期美國今年將大幅加息，加上美股早前已累積可觀升幅，歐美股市昨晚下挫。杜指早段一度跌592點，至35639點，跌幅為1.6%。標普指數跌1.1%，至4625點，納斯達克指數早段已跌1.7%，至14673點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報35969點，跌262點；納斯達克指數報14810點，跌125點。滙控（005）美國預託證券價格曾見51.92港元，較香港收市價升0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見451.93港元，較香港收市價跌1.27港元。港股夜期亦向下，中段跌46點，見23626點，較恒指收市低水121點。歐洲股市下調，英國富時指數中段跌0.1%，法國CAC指數跌0.6%，而德國DAX指數中段則跌0.5%。大行普遍預期聯儲局今年將大幅加息。高盛發表報告，估計聯儲局今年將加息4次，即是在3月、6月、9月以及12月加息。油價偏軟，紐約期油昨晚曾跌0.3%，至每桶78.63美元，倫敦布蘭特期油亦曾跌0.4%。港股連續第三日向上，最終高收253點或1.08%，報23746點。科指跑贏大市，揚121點或2.21%；大市成交金額1387.46億元。科技股方面，騰訊（700）升2.3%，收報453.2元；美團（3690）升1.28%，收報206.6元；小米（1810）升1.43%，收報18.52元。另外，舜宇（2382）去年12月手機鏡頭出貨量按年減7.3%，股價跌0.81%，收報220.6元。個別內需股見追捧，中國旺旺（151）及中國飛鶴（6186）各升7.43%及8.02%，分別收報8.24元及11.04元；萬洲國際（288）揚4.17%，收報5.25元；康師傅（322）走高1.97%，收報16.6元；蒙牛（2319）升2.92%，收報47.55元。旺旺飛鶴受捧炒上英皇證券研究部總監陳錦興認為，港股今年開局表現不俗，反彈勢頭料可延續，周一大市未有隨上周五美股向下，反映加息預期下資金見流入低估值市場跡象，包括去年具較大調整的港股，當中價值股及利率受惠股等更明顯向好。展望上，由於金融類股於本港股市佔比較高，可受惠板塊起動，加上科網股重拾動力，預期恒指可試50天線約24000點，並較大機會於該水平整固再上。