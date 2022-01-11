大摩料港經濟僅增長2.5%

本港第五波疫情爆發之下，摩根士丹利大吹淡風。該行昨日發表報告調低本港今年經濟增長預測0.5個百分點，由原先預測增長3%，下調至2.5%，以此反映今年首季因疫情收緊社交距離措施，粵港兩地通關或再延遲，以及聯儲局鷹派取態等。另一方面，摩通則認為中國今年經濟增長5%是合理目標。若單計首季，大摩在報告中指出，政府現時收緊防疫措施，將會影響未來農曆新年的消費，按去年經驗，服務消費將拖低GDP（國內生產總值）按年增幅1個百分點。儘管受拖累部份影響可被網上電商消費增加所抵銷，但該行仍會把本港首季GDP增長預測調低至1.2%。大摩預期，受股市表現拖累，以及房貸利率可能上調所影響，預計今年香港樓價將下跌2%。