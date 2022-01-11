世茂獲國資百億購產 傳萬科出手洽商救亡

世茂集團（813）傳獲上海市支持，擬以作價逾100億元（人民幣，下同）出售上海世茂廣場予一間當地國資，此前屢次充當「白武士」的萬科（2202），亦傳正與世茂洽談資產處置事宜。雅居樂（3383）昨日亦發佈公告稱，去年下半年以交易作價28億元出售14項非核心物業套現。據內媒報道，世茂與該上海國資間的交易已初步敲定，但尚未正式交割。翻查資料發現，該物業位於上海市中心南京東路，總建築面積為17萬平方米，主樓地上有60層，地下3層，此前一向是世茂自持及營運的物業，近三年來每年貢獻超過2億元租金收入。若以100億元作價計算，該項目每平方米售價近6萬元，較周邊商圈寫字樓均價折讓約40%。金融資訊提供商REDD亦援引消息人士稱，萬科近期有計劃接盤世茂部份資產。報道引述世茂及萬科回應，兩者均表示未有最新消息。此前曾有內媒報道指，為加快回籠資金應對債務問題，世茂已委託代理行加快處置全國資產套現，其中包括可售住宅、商業及酒店項目，出售對象包括基金和國際投資者，而國企央企或成首批買家。報道引述一名接近世茂的知情人士透露，世茂已於去年12月下旬委託多間代理行尋求買家，當中有代理行安排香港團隊專門對接世茂的資產處置事項。雅居樂售14物業套28億受利好消息刺激，世茂昨日顯著反彈19.15%，收報5.6元，最高一度彈逾25%，至5.91元，但國際評級機構標普仍將世茂長期發行人信貸評級由「B+」下調至「B-」，將其高級無抵押票據評級更由「B」調低至「CCC+」。另外，雅居樂發佈公告稱，於去年7月1日至12月31日期間，集團已出售14項非核心物業套現28億元。該集團擬將物業出售所得款項淨額用作一般營運資金。