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IMF：為美加息做好準備

2022-01-11 列印
■IMF認為，推升美國物價的程度可能高過預期，促使聯儲局進一步加快加息步伐。
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海外匯率貶值。提醒新興經濟體必須為美國加息做好準備。IMF認為，雖然漸進、經過充分溝通的美國貨幣政策緊縮，對新興市場衝擊可能較小，但美國薪金普遍上升，或供應鏈樽頸問題持續，推升美國物價的程度可能高過預期，促使聯儲局進一步加快加息步伐。
盡快採取行動讓貨幣貶值

聯儲局的做法可能導致金融市場震動、全球金融條件收緊，而這些進展可能會伴隨美國需求與貿易放緩而來臨，而且可能導致新興市場資本外流與貨幣貶值，因此新興經濟體要為可能出現的經濟動盪做好準備。


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