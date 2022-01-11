美國加息預期升溫 滙控創新高恒生齊飆

美國10年期債息突破1.8厘，在加息預期升溫下，市場憧憬銀行股受惠，其中滙豐控股（005）昨日曾創22個月新高，高見51.75元，最終以近全日高位51.7元收市，升3.19%。同系恒生銀行（011）亦升1.98%，收報154.6元。滙控上周五（7日）於倫敦市場回購7485股，每股作價4.7585至4.764英鎊，每股成交量加權平均價4.7623英鎊，共涉資3.56萬英鎊（約37.78萬港元）。摩根士丹利上月曾發表報告，料滙控股價15天內跑贏大市，早前亦上調滙控今年盈利預測，與該行今年撥備情況有關；而英國業務的淨利息收入增加，則受惠於當地即將加息，亦成為明年該行盈利增長動力。大摩預料滙控今年成本大致上維持不變，明年則增至320億美元；並將明年該行撥備前盈利預測調高2%。醫藥相關股回勇大摩將滙控目標價升至50元，維持與大市持平評級；將滙控今年全年股息預測調高至26美仙，暫預料明年派息為28美仙；又預期在明年及2023年分別進行20億美元及10億美元。高盛維持予滙控「買入」評級，目標價為61元，高盛指出，滙控於今年第三季撥備前營運溢利較市場人士預期及該行預期，分別高16%及2%；又指出該行資本水平較預期理想，及公佈一項20億美元回購計劃。另一方面，新冠變種病毒Omicron在內地擴散，醫藥相關股回勇。疫苗股康希諾（6185）急升9.89%，收報177.8元；持有科興股權的中生製藥（1177）升5.97%，收報6.21元。藍籌石藥（1093）漲6.15%，收報9.32元；生科藍籌藥明生物（2269）升2.42%，收報82.7元。網上醫療股全線走強，阿里健康（241）彈10.83%，收報6.96元；京東健康（6618）飆11.64%，收報63.8元。