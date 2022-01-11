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北芯最快本月闖關 北森遞上市申請

2022-01-11 列印
■北芯擬最快在本月闖關，尋求通過上市聆訊，集資3億美元。
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新股市場近月稍見起色，市傳心血管介入器械公司北芯生命科技擬最快在本月闖關，尋求通過上市聆訊，集資3億美元（約23.4億港元），高盛及中金為聯席保薦人。
  北芯生命科技尚未有盈利， 已開發獲國家藥監局批准的國產血流儲備分數(FFR)測量系統，並於中國及歐洲商業化。此外，其第一代血管內超聲成像系統(IVUS)在中國已進入臨牀試驗並完成患者入組。該公司去年首三個月的產品銷售收益為480萬元人民幣，淨虧損2569萬元人民幣。
  另外，內地雲端人力資源管理(HCM)解決方案提供商北森控股已遞交上市申請。北森上市前投資者包括紅杉資本、軟銀等。

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