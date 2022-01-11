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渣打料全球經濟增長達4.5%

2022-01-11 列印
■溫拓思對今年整體經濟持樂觀態度，預計今年全球經濟增長可達4.5%。
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渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）對今年整體經濟持樂觀態度，預計今年全球經濟增長可達4.5%。儘管供應鏈受影響，貿易增長亦較疫情前有所下降，但相信中美兩國可為全國經濟增長帶來動力，兩國之間的貿易關係仍然非常穩固。
  溫拓思出席亞洲金融論壇表示，預計中國今年經濟增長可達5.5%。他指出，儘管中國經濟增長放緩，房地產業存在一些風險，但指中國政府對內房的債務問題持慎重態度，相信政府會採取措施解決問題，以防止釀成系統性風險，認為中國經濟增長依然穩健。
  溫拓思指，中國政府的「清零」防疫政策正面臨挑戰，但料政策對經濟影響不大。

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