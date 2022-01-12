三年內每年派息逾0.7元 中海油派特息賀上市20年

中海油（883）公佈2022年經營計劃，同時預告鑑於2021年是公司上市20周年，因此會在2021年末期普通股息的基礎上，加派上市20周年特別股息；又預告無論經營表現如何，2022至2024年的每股派息將不低於0.7元。中海油表示，為確保股東回報，在各年度建議股息獲股東大會批准前提下，2022至2024年的全年股息支付率預計將不低於40%；無論經營表現如何，2022至2024年的每股派息絕對值預計不低於0.7元（含稅）。另外，中海油公佈今年將於適當時機在股東大會授權範圍內進行股票回購。將於適當時間回購關於中海油在資本市場的表現，中海油首席執行官徐可強指出，美國政府以莫須有的理由制裁公司，雖然對生產經營沒有造成影響，但改變中海油的股東結構。原本歐美股東佔比逾70%，但由於美國要求，有關股東要出清持股，並造成股價大幅波動。他進一步說明未來三年的派息情況，並指出中海油希望能過一系列舉措穩定股價。徐可強認為，由經營業績表現及資產質量層面來看，中海油在資本市場上的表現被嚴重低估。中海油並未說明具體回A上市時間，徐可強透露目前進展順利，正有條不紊進行相關工作，何時上市取決於中國證監會。中海油也公佈未來的工作目標，預計2022年淨產量目標為6至6.1億桶油當量，2023年淨產量將達6.4至6.5億桶油當量。集團2022年資本支出預算約900至1000億元人民幣，當中57%用作開發；勘探、生產資本化預算分別佔約20%及21%。另外，計劃今年鑽探海上勘探井227口，預計將有13個新項目投產，儲量替代率不低於130%。