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受A股急回拖累 恒指三連升斷纜

2022-01-12 列印
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美股杜指隔晚連跌四日，港股連日上升後好淡角力，下午A股跌幅擴大，拖累恒指急回，至尾市跌幅收窄，恒指最終微跌7點，收報23739點，終止連續三日升勢；科指則跌5點，報5619點，大市成交金額略減至1296億元。

美國加息憧憬升溫，近期強勢的滙控（005）再走高，以52周高位51.95元收市，升0.48%。其餘本地及國際銀行股動力稍遜，渣打（2888）升0.29%，收報52元；中銀香港（2388）則跌1.92%，收報28.15元；但內銀股合力撐市，建設銀行（939）升1.91%，收報5.86元；招商銀行（3968）升1.6%，收報63.7元；農業銀行（1288）升1.06%，收報2.86元。

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