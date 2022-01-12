受A股急回拖累 恒指三連升斷纜

熱刺上周三英格蘭聯賽盃四強首回合作客0:2不敵車路士，領隊干地承認今晚次回合作東也難反勝晉級。不過，他仍「落藥」激發球員鬥心，再改踢三五二陣式，期望靠在其麾下重生的中場哈利雲克斯和翼鋒盧卡斯莫拉率隊小...

2022-01-12