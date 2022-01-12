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美菜網擬上半年申港上市

2022-01-12 列印
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內媒引述知情人士指，美菜網計劃於今年上半年提交香港上市申請，並已選定投行籌備上市詳情。外電早前報道，美菜網已委聘中金、花旗及野村負責香港上市事宜，估計集資3至5億美元（約23.4至39億港元）。美菜網曾傳出已以保密形式申請在美上市，集資約5億美元，惟由於內地收緊中國企業境外上市規定，美菜網考慮棄美赴港上市。

另外，中國造紙毛毯製造商環龍控股昨日首掛，高開4.1%，一度高見1.48元，較上市價1.22元高21%，惟其後走低，收報1.23元，升0.8%，不計手續費，一手2000股賺20元。此外，天津創業環保（1065）公佈，有關非公開發行A股股票申請，獲得中國證監會受理。

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