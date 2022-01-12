濠賭疫下掀節流潮 銀娛傳推「肥雞餐」

受疫情拖累下，多間博企繼續採取開源節流措施，以解決人手過剩問題。市場消息指，銀河娛樂（027）首次推出針對荷官職位的員工自願離職計劃，最高賠償額達27萬（澳門元，下同），亦是銀娛一年內兩度推出「肥雞餐」誘員工自願離職，市場料會吸引不少荷官參與。據澳門最新數據顯示，去年第三季總體失業率為2.9%，按季均持平；就業不足率上升0.4個百分點至3.9%，但博彩業就業人數按季升2.6個百分點。不過內地疫情再爆發，加上去年底多間博企終止與中介人貴賓廳的合作，令大批賭廳員工加入失業大軍。新濠曾推自願離職計劃六大博企雖響應政府呼籲未有裁減員工，但為減省人手，據澳門媒體報道，銀娛於農曆新年前，將於本月13日起再度推出自願離職計劃，今次的對象更擴展至旗下賭場的荷官職位員工，最高可一次過獲得27萬元的離職退休金。業內人士指，該賠償額吸引力高，預計今次荷官「肥雞餐」的申請人士會較多。銀娛在截稿前未有回應。銀娛昨日收報40.9元，升0.86%。事實上，疫情陰霾已困擾澳門博彩業逾兩年，在中、港、澳追求「清零」下，三地全面通關遙遙無期，令賭收及旅客數字大減。銀娛已非首次推出肥雞餐，去年4月已針對經理主任級別的員工推出名為「自在人生計劃」的自願離職計劃，補償金最高達52萬元。新濠國際（200）去年亦曾推出自願休假及離職計劃，參與自願離職的員工僅可獲發12個月基本工資；而申請6至18個月休假的員工，則可按月薪一定的百分比收取補貼，及享有部份公司福利。金沙盼保留人手迎回暖不過，金沙中國總裁王英偉接受查詢時表示，該公司去年曾推出針對65歲或以上員工的退休計劃，指反應理想，有數百名員工參與，但目前沒有計劃推出其他自願離職計劃，只實行無薪假。