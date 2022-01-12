中環IFC外望——馬雲現身海南 會見鄉村教師

久未公開露面的阿里巴巴創始人馬雲，在1月10日臘八節現身海南五指山市暢好中心學校，是次為他2022年首次現身。馬雲穿著樸素，出現在暢好中心學校的一間課室，對着數位老師說：「我看了很多鄉村教師的事跡，非常希望能做點事，儘管做的事情不夠多，也能力有限，但我想堅持一回。現在做鄉村教師不容易，但真的還是需要堅持。」馬雲曾於去年臘八節通過視訊連線形式，與全國一百名鄉村教師見面，並在線上講話：「等疫情過去了，我們再見面！」馬雲公益基金會官方微博日前亦發文稱：「又到臘八，我們約定的日子。從2015年啟動『鄉村教師計劃』到現在，每年這一天，都是老師們相聚的日子。」博文中提及，「老師們還發現，馬老師也沒有缺席，他在海南的一所鄉村小學接入了視頻會議。」馬雲對上一次露面已是去年10月，《英文虎報》率先報道他於10月1日曾在香港現身，是他自監管機構取消螞蟻集團首次公開招股上市近一年後，首度在香港現身。隨後有報道，馬雲離港後與一眾富豪朋友前往西班牙，乘坐遊輪出海度假。及後，馬雲現身荷蘭參觀農業技術研究所。據了解，他該次歐洲行程與農業密切相關，參觀涉及農業基礎設施、植物育種技術的公司和研究機構。摩通警告紐約員工須接種疫苗美國最大銀行摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）向該行紐約未有接種疫苗的員工發出警告，戴蒙在接受CNBC採訪時說：「要去辦公室工作，就一定要接種疫苗，如果不接種，就不能在這個辦公室工作，你如果不在辦公室工作，我們是不會支付薪金的」。戴蒙稱，該公司在紐約97%員工已經接種疫苗。其競爭對手花旗集團威脅最快本月會解僱未接種疫苗的員工。與花旗不同的是，摩通迄今為止沒有要求所有員工接種疫苗，而是根據各營運地點不同的情況調整策略。高瞻