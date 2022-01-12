市場關注聯儲局會否加快加息，美股早段向下，投資者靜待聯儲局主席鮑威爾在國會的發言。杜指早段跌181點，至35887點，跌幅為0.5%。標普指數早段跌0.4%，至4652點。納斯達克指數早段跌0.3%，至14889點。市場普遍認為，由於通脹壓力甚大，聯儲局的取向仍會維持鷹派。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36231點，升162點；納斯達克指數報15142點，升199點。滙控（005）美國預託證券價格曾見52.56港元，較香港收市價升0.61港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見472.65港元，較香港收市價升12.65港元。港股夜期中段抽升，有291點進帳，至23994點，較恒指收市高水255點。歐洲股市週二揚升。投資者趁低買盤，支持歐股逆轉近日跌勢反彈高收。英國富100指數收報7491.37點，升46點。德國DAX指數收報15941.81點，升173點。法國CAC指數收報7183.38點，升67點。油價上升，分析員認為，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）的產量，未能滿足需要。紐約期油昨晚曾升1.3%，至每桶79.26美元，倫敦布蘭特期油亦升1.1%。金價造好。於紐約商品交易所，2月份期金接近收市時報每盎司1,820.1美元，升21美元，升幅1.18%。通脹猛於虎，美國聯儲局主席鮑威爾早一日披露其昨晚出席國會聽政會的講稿，表明將嚴防高通脹變得根深蒂固，局方上月亦已預告今年或加息三次，並成市場主流預測。不過近日市場對加息看法有變激跡象，繼高盛估聯儲局今年加息四次後，摩根大通更認為加息不止四次。美國10年期國債孳息率愈升愈高，周一晚突破1.8厘創兩年新高。有「新興市場之父」稱的麥樸思警告，美債息將顯著上揚。麥樸思：美債息將上揚鮑威爾又提到，開始可見疫情後的經濟在某些方面可能會有所不同，在追求聯儲局目標需要考慮到這些變化，為此貨幣政策必須採取廣泛和前瞻性的觀點，與不斷發展的經濟保持同步，然而他在講稿中並無提及加息時間表。市場普遍預期聯儲局最快3月加息，全年加息3次。不過漸見美國華爾街大行上調聯儲局加息次數預測。日前先有高盛將原來估計聯儲局加息3次改為現時加息4次，且料局方最快於7月開始縮減資產負債表。大行上調次數預測昨日則有摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）認為聯儲局今年加息不止4次，戴蒙接受CNBC訪問時表示，如果聯儲局今年只是加息4次，他將感到驚訝，因為通脹強勢或超乎聯儲局預期，加息次數可能較預期頻密。他又說，即使面對加息壓力，美國今年經濟增長將出現幾十年來難得一見的強勁表現，也可能是上世紀30年代大蕭條以來錄得最好的增幅，相信明年的經濟表現亦良好。