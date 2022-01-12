「中小企還息不還本」延90日

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣佈，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。參與計劃下貿易融資貸款展期的企業客戶如有需要，在今年2月至4月底期間到期的貸款可再獲延長還款期90天。合資格企業客戶在去年11月至今年1月底新取用的貿易融資貸款同樣可以獲延長90天。如果屬自償性貸款，銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。如果同一筆貿易交易的貸款自原貸款日起連續展期270天或以上，銀行可以採取彈性安排，在符合審慎風險管理原則下，按客戶的個別情況，就該筆貸款考慮以其他更合適安排協助客戶渡過難關。金管局表示，變種新冠病毒在全球多個地區迅速蔓延，為經濟前景帶來不明朗因素。