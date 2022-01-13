中資科技股熱炒 京東急飆逾一成

美國聯儲局主席鮑威爾言論意外溫和，市場情緒回復樂觀，其中價格低廉的中概股備受追捧，由「ATMJ」領軍拱照港股，刺激科指大漲5%，當中京東（9618）急飆達11%，市場人士認為，港股驟見冚倉盤，料未來幾日仍有力夾高。港股科技板塊一洗頹勢，科指收報5899點，急漲280點，升幅達4.99%，創逾三個月最大升幅。科網龍頭「ATMJ」中京東最威，大升11%，收報305.2元；美團（3690）上揚9.13%，收報227元；阿里巴巴（9988）揚5.89%，收報133元；騰訊（700）升4.52%，收報480.8元，四子同樣身為藍籌，在科技股領漲之下，貢獻恒指390點升幅。「ATMJ」貢獻390點升幅其他科技股表現亦見強勢，網易（9999）飆6.8%，收報168.3元；百度（9888）飆6.1%，收報155.4元；嗶哩嗶哩（9626）升6.1%，收報333元；快手（1024）升6.4%，收報85.65元；小米（1810）升3.6%，收報18.82元。積弱多時的港股獲好友大舉進場，「北水」錄得連續6日淨流入，昨日達52.9億元，為三個半月單日新高，當中騰訊淨買入12.2億元，美團淨買11億元。至於淡友退出在衍生工具市場已見端倪，聯交所每周一度披露的期指十大持倉顯示，淨淡倉張數由本月7日的11826張，減至上周五10448張；而昨日錄得139張熊證「打靶」回收，回收數量是自上月20日以來最多，當日港股急挫觸發148張牛證「打靶」，但恒指亦自此開展今輪升浪。光大證券國際證券策略師伍禮賢就指，鮑威爾的言論未有明確提及加息時間表，令市場大鬆一口氣，並帶動港股向上，對息口敏感的新經濟在昨日明顯上漲，不過有關樂觀情緒或較短暫，因為美國通脹來勢洶洶，再有升溫跡象或將引致股市回吐。