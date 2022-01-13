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鮑威爾：經濟毋須積極刺激

2022-01-13 列印
■聯儲局主席鮑威爾。
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聯儲局主席鮑威爾表示，美國勞動力市場正在快速恢復，經濟不再需要積極的刺激措施，不過若通脹持續的時間較預期長，聯儲局可能會增加加息次數，又指高通脹對實現全民就業目標構成「嚴重威脅」，或需要提早加息，聯儲局將利用工具「防止更高的通脹變得根深蒂固」。

鮑威爾表示，美國勞動力市場正在快速恢復，經濟不再需要積極的刺激措施，通脹壓力可能持續至明年年中。又指通脹抵銷許多人加薪的薪金升幅，對低收入家庭造成傷害。他亦指，經濟需要長期增長，才可讓更多美國人重返工作崗位，控制通脹時應避免過分加息，這對降低失業率很重要，又認為供應鏈瓶頸今年將得到緩解，有助抑制通脹。

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