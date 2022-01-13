傳春華夥農銀組SPAC 港上市或籌數億美元

經過近一年的醞釀，港交所（388）將特殊目的收購公司（SPAC）引入本港，本月起開始接受申請，市場期盼首隻SPAC的誕生。本港SPAC開始有聲氣，據外電報道，春華資本和農銀國際的投資子公司，正考慮成立SPAC在港上市，擬集資數億美元，以打響本港SPAC頭炮。彭博引述消息人士報道，投資公司春華資本有意聯同農銀國際的投資子公司，共同在港成立一隻SPAC上市，目前農銀國際的投資部門正在與摩根大通商議籌劃有關事宜。據報道，這隻SPAC的集資規模可能高達數億美元，但具體數字未有披露。或有意與一家消費行業的公司進行合併。該名知情人士稱，有關成立SPAC的討論仍在進行中，發起人有可能決定不繼續推進SPAC上市計劃。春華資本、農銀國際及摩根大通均拒絕置評。SPAC教父：真實性存疑有「亞洲SPAC教父」之稱的Norwich Investment（諾圻資本）創始人兼首席執行官王幹文表示，目前市面上大約有5至6家發起人正在計劃成立SPAC在港上市，而且已經是緊鑼密鼓的狀態，因此究竟哪一隻將會打響頭炮，暫時難以估計。王幹文續指，根據SPAC上市規則，SPAC在上市前不得與目標收購對象建立商務洽談，但外電報道明確提到該隻SPAC將與消費行業公司合併，或涉違反規則，故真實性有待考究。港交所在去年12月公佈正式引入SPAC上市機制，本月起接受申請。該所為SPAC上市設立了多項要求，包括SPAC合併前僅限專業投資者認購和買賣；集資規模至少為10億元；發起人須有至少一名持有6號或9號證監牌照等。本報早前曾引述消息人士指出，交易所期望在明年首季末（約3至4月份）有首隻SPAC橫空出世，又料首批SPAC數量或將在5隻左右，惟具體情況或有改變，需視最終情況為準。