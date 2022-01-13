IMF：虛幣恐威脅金融穩定

國際貨幣基金組織（IMF）表示，虛擬貨幣與金融市場關係愈來愈同步，已高於黃金、投資級別債券和主要貨幣對股市的關係，提醒或對金融穩定構成風險。IMF表示，比特幣等虛擬貨幣已發展成數碼資產革命不可或缺的一分子，並「不再處於金融系統的邊緣」，而是與股市走勢相關，更高於黃金、投資級別債券和主要貨幣對股市的關係，而由於虛幣的高估值及波動，跟股市的互動可能很快對金融穩定構成風險。據IMF研究顯示，在疫情前虛擬貨幣與股市指數幾乎毫不相關，令市場視之為對沖風險的工具，但在2020年各國央行放水及投資者風險胃納上升後，虛擬貨幣便跟美股雙雙急升。