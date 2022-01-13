花旗中銀看好股市 籲增持股票

中銀香港（2388）以及花旗兩家大行都看好港股，建議投資者在今年的資產配置中增持股票，以獲得更好回報。另外，兩行同樣預計美國將於今年上半年開始加息，受加息及疫情等影響，中銀料今年內地經濟發展將繼續保持穩定，增長在5%至5.5%之間，香港經濟增長約3%。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，建議投資者增持股票，減持債券，較看好優質大型股，特別是美股、環球派息穩健增長股、環球醫療保健股，可特別關注網絡安全行業。中銀香港個人數字金融產品部資深財富顧問高耀豪表示，大類資產配置順序為股票、債券、黃金、商品，建議配置美股，及可超配中國A股及港股。