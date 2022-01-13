中環IFC外望——四大銀行調整分行營運時間

Omicron變種病毒在社區現擴散跡象，為減輕疫情傳播機會，多間銀行宣佈從今日起調整分行營業時間。滙豐由今日起所有零售銀行分行暫時提早關門，於星期一至五營業至下午4時，星期六則至下午12時。渣打則從今日起，全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心，星期一至五營業時間由上午10時至下午5時，星期六為上午10時至下午1時。流動分行星期一至五營業時間由上午10時至下午4時，星期六為休息。中銀香港（2388）大部份分行於星期一至星期五的營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六營業時間將調整為上午9時至中午12時。恒生地面分行星期一至五營業時間由上午9時至下午4時，星期六為上午9時至中午12時。港鐵站辦事處星期一至五營業時間由上午10時至下午4時，星期六為上午10時至中午12時。流動分行星期一至五營業時間由上午9時30分至下午4時，星期六休息。花旗分行服務則維持不變。飛達老闆狠批港隔離政策新冠肺炎疫情嚴峻，本港對孟加拉等高風險地區的入境人士，實行21日的隔離措施。港區全國人大代表、飛達帽業（1100）副主席兼董事總經理顏寶鈴昨日於記者會上表示，長時間隔離「好辛苦，好唔容易」，冀政府可考慮豁免出外營商人士的檢疫安排，或研究縮短隔離日數。顏寶鈴指出，集團於孟加拉設有廠房，「返嚟又要我21日隔離，變得好無自由」，並批評「隔離對打工啲人無咩所謂，政府嗰啲做唔做都有咁多人工。有成幾千人跟我哋搵食，我哋做生意喺邊到賺錢，都係返嚟香港交稅，應該對啲交稅嘅人照顧下，交完稅又無任何體恤，咁樣隔離真係唔掂」，期望政府可重新研究有關的隔離措施。高瞻