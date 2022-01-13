CPI漲0.5%勝預期 再創40年高 美股反覆 杜指先升後回

美國通脹率高於預期，並再創40年新高，但市場已逐步消化加息因素，美股周三早段向好。杜指早段曾升201點，見35453點，升幅為0.56%。標普指數亦升0.64%，納斯達克指數早段則升1.03%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36259點，升7點；納斯達克指數報15204點，升50點。滙控（005）美國預託證券價格曾見53.36港元，較香港收市價升0.61港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見486.31港元，較香港收市價升5.51港元。歐洲股市週三造好，三大主要股市全線高收。英國富時100指數7551.72點，升60點，升幅0.81%。德國DAX指數收報16010.32點，升68點，升幅0.43%。法國CAC指數收報7237.19點，升53點，升幅0.75%。美國去年12月消費物價指數（CPI）按月漲0.5%，預期為升0.4%，高於預期；按年上漲7%，符合市場預期，並再創40年新高。上月核心CPI按月漲0.6%，高於預期的0.5%升幅；按年漲5.5%，高於預期的5.4%升幅。金價持續反彈。於紐約商品交易所，2月份期金接近收市時報每盎司1,826.2美元，升7.7美元，升幅0.42%。恒指急升663點市場對經濟前景轉趨樂觀，油價向上，紐約期油昨晚曾升1%，至每桶逾82美元，倫敦布蘭特期油亦曾升0.6%。港股方面，在科技股帶動下，港股裂口高開330點，報24069點已為全日低位，其後愈升愈有，最終以全日高位24402點收市，急升663點，創一個月高位，北水南下共淨流入52.9億元，按日增加197.52%，為連續第6日流入，累計流入177.97億元。傳統經濟股續支持大市，油價升至兩個月高位，中海油（883）預告派高息，收升6.8%，報9.15元。中石油（857）揚3.2%，收報3.82元；中石化（386）漲1.3%，收報3.93元。滙控（005）再創52周高位，升1.5%，更以全日高位52.75元收市。友邦（1299）亦漲3.6%，收報81.4元，重上80元大關。